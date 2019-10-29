РИАМО - 29 окт. В Ратчинском Доме культуры городского округа Воскресенск прошла «Спартакиада для пенсионеров», возраст самой старшей участницы – 81 год, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Специалисты местного Дома культуры в рамках программы губернатора Московской области «Активное долголетие» подготовили для представителей элегантного возраста увлекательную спортивно-игровую программу. В скорости, ловкости и точности соревновались три команды: «Вольный ветер» (деревня Ратчино), «Клуб здоровья» (микрорайон Лопатинский) и «Золотая молодежь» (сборная села Марчуги и деревни Ратчино).

«Команды состояли из пяти участников – мужчин от 60 лет и женщин старше 55 лет, готовых к серьезной борьбе и настроенных на победу. Невзирая на возраст, все до единого забивали мяч в ворота в конкурсе «Пенальти», метко кидали дротики в «Дартсе», умело сбивали кегли в «Боулинге», демонстрировали сплоченность и командный дух в «Комбинированной эстафете», – говорится в сообщении.

В честной борьбе первое место заняла команда «Золотая молодежь». Всех участников также наградили медалями, грамотами и сладкими призами. Затраченную энергию восполнили вкусным чаепитием и дружеской беседой.