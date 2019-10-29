РИАМО - 29 окт. Воскресенские спортсменки Надежда Сычева, Марина Мазипова и Юлия Мурашева завоевали золото на первом в России открытом чемпионате по пауэрлифтингу среди лиц с повреждение опорно-двигательного аппарата (ПОДА), говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 25 по 27 октября в городе Коврове прошел открытый командный чемпионат Владимирской области по пауэрлифтингу среди лиц с повреждение опорно-двигательного аппарата. Соревнования проводились в России впервые, к участию допускались сборные команды в составе трех человек.

«Воскресенская спортсменка клуба «Лидер» Надежда Сычева участвовала в соревнованиях в составе сборной Московской области вместе с Мариной Мазиповой и Юлией Мурашевой. Девушки завоевали золотые медали среди женских команд, опередив сборные Москвы и Владимирской области», – говорится в сообщении.

На этом старте Сычевой также удалось показать свой личный рекорд в жиме штанги – 117 килограммов.