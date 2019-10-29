РИАМО - 29 окт. В лицее №23 городского округа Воскресенск состоялось торжественное мероприятие, посвященное 55-летию со дня основания учебного заведения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Поздравить коллектив образовательного учреждения с юбилеем в этот день приехали депутат Московской областной думы Евгений Аксаков и председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Владимир Кузнецов.

«За все время работы школы из ее стен вышли сотни успешных выпускников. Здесь чтут историю родного лицея, действует «Зал памяти» со стендом, посвященном жизни и творчеству члена Союза писателей России, поэтессе и выпускнице учреждения Елене Слободянюк», – говорится в сообщении.

В день юбилея в образовательном учреждении открылся музей «Из прошлого в будущее», где представлены материалы, посвященные жизни учителей-ветеранов, выпускников лицея, внесших значительный вклад в развитие лицея, поселка, области и страны в целом.