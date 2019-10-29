РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 окт. В Люберцах пенсионеры смогут сделать бесплатные стрижки в рамках социальной акции, ее старт запланирован на 5 ноября, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Пенсионеры Люберец каждый первый вторник месяца с 11:00 до 14:00 смогут сделать бесплатную стрижку в студии красоты MARU. Старт социальной акции намечен на 5 ноября», – сказал Агаджанян.

Он отметил, что данный салон находится по адресу: Люберцы, улица Урицкого, дом №3.

Данная акция – социальная инициатива «РосМолСпорт Московской области» при поддержке Общественной палаты Люберец, она называется «СоцЧас». Желающим воспользоваться данной услугой при себе нужно иметь пенсионное удостоверение.