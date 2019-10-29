РИАМО - 29 окт. В сельхозпредприятиях Подмосковья на сегодняшний день заготовлено на 251 тысячу тонн кормов на зиму больше запланированного объема, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Подмосковья на зимне-стойловый период 2019-2020 годов заготовлено 958,3 тысячи тонн грубых кормов, что на 72 тысячи тонн больше, чем в прошлом году на эту дату. Кроме того, заготовлено 766,5 тысяч тонн сочных кормов, что на 179 тысяч тонн больше прошлогодних показателей», – отметил министр сельского и продовольствия региона Андрей Разин.

Намеченный план по заготовке основных видов кормов на предстоящий зимний период идет с опережением. Увеличение объемов выращивания кормов для животных идет в регионе путем ввода в сельскохозяйственный оборот новых земель и применения современных аграрных технологий.

«Скошено 196 тысяч гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Это на 20 тысяч гектаров больше, чем на аналогичный период прошлого года. На одну голову крупного рогатого скота заготовлено около 31 центнера», – сказал Разин.

Заготовочная кампания в Подмосковье, по словам министра, завершится, как и планировали – в начале ноября.