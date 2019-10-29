РИАМО – 29 окт. Московский оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» представил на своей платформе новое решение для управления продажами, новинка доступна в виде пакета обновлений, который называется «Сделки» и работает непосредственно в интерфейсе контакт-центра, не требуя никакого другого софта.

«Сделки» позволят компаниям, которые не используют CRM, получить простую и эффективную систему учета и автоматизации продаж.

На основе любого обращения — по телефону, в чате на сайте, в мессенджере, в социальной сети или по электронной почте — фиксируется вся доступная информация о клиенте: имя, номер, e-mail, связанные аккаунты. Поля с контактными данными заполняются автоматически и заносятся в базу. База накапливает сведения о заявках и покупках каждого клиента, а также хранит полную историю коммуникаций.

С помощью «Сделок» можно автоматизировать продажи. Руководителю достаточно поставить в системе задачу, и в назначенный срок телефония соединит ответственного менеджера с клиентом, а перед этим напомнит ему о договоренностях, прошлых заказах или причинах, по которым они не состоялись.

Если компания работает с холодными звонками, «Сделки» позволят в режиме онлайн контролировать прогресс достижения продавцами плановых результатов.