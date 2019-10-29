РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 окт. В подмосковных Люберцах 30 октября состоится митинг, посвященный Всероссийскому дню памяти жертв политических репрессий, начало в 12:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«30 октября в Люберцах у здания Главпочтамта пройдет митинг, посвященный Всероссийскому дню памяти жертв политических репрессий. Мероприятие пройдет по адресу: Октябрьский проспект, дом №211», – говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, заместитель руководителя ГУСК Московской области Марина Мокшина, члены совета ветеранов, председатель общественной палаты Петр Ульянов, депутаты Мособлдумы, члены молодежного парламента, а также жители.

В 30-е годы в нынешнем здании Главпочтамта располагалось управление НКВД.