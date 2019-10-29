РИАМО - 29 окт. В Подмосковье в 2019 году за счет экономии бюджета появились 222 детских игровых площадки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«В 63 муниципалитетах установили 222 детские площадки вместо 213 запланированных. Это стало возможно благодаря экономии на торгах. Уже завершены работы по 178 детским площадкам», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

За прошедшую неделю новые площадки установили в Истре, Дмитровском и Коломенском городских округах, добавил он.

В этом году детские игровые площадки по губернаторской программе устанавливаются по семи тематикам: «транспорт», «космос», «лес», «замок», «экогород», «море», «спорт». Это большие игровые комплексы площадью 450 квадратных метров с безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета.

В этом году министерство благоустройства ввело 48 новых элементов на детских площадках.

«Мы отказались от устаревших конструкций, которые не интересны детям», – отметил Хайкин.

Одним их самых популярных элементов, который в общественных обсуждениях был выбран самими детьми, является канатно-веревочный комплекс. Данные конструкции позволяют развивать ловкость, гибкость, равновесие у детей. Их включение в занятия помогает физическому развитию ребенка.

С 2015 по 2018 годы в Подмосковье установлена 771 детская игровая площадка по губернаторской программе.