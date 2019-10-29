РИАМО - 29 окт. В Подмосковье завершается прием заявок на первый региональный форум для молодых предпринимателей «Стартап – 2019», в рамках которого будет организована открытая акселерационная программа «Школа молодого предпринимателя», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Ключевой особенностью этой программы является то, что наставниками молодых предпринимателей станут известные тренеры, эксперты в области права и развития бизнеса, успешные предприниматели: свои опытом поделятся миллиардер Игорь Рыбаков, владелец сети Good Wood Александр Дубовенко, создатель и владелец бренда «Экспедиция» Александр Кравцов, основательница сети кафе АндерСон Анастасия Татулова, сооснователь сети «220 вольт» Андрей Игнатьев, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота», - рассказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Программа будет бесплатной и включит в себя три блока — онлайн-курсы, очные занятия и (для участников, выполнивших задания онлайн-обучения) и защита бизнес проектов. Обучение продлится 1,5 месяца. Участие в проекте смогут принять порядка 800 человек.

Победители акселерационной программы получат бесплатную поддержку развития для своего бизнес-проекта — информационную кампанию, участие в федеральных выставка и программе развития экспорта «Экспортный инкубатор», а также многое другое.