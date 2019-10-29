РИАМО - 29 окт. На востоке Москвы на улице Большая Черкизовская обнаружили избитого, лежащего в крови мужчину, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Сообщение полицейским поступило 28 октября в 08:50.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен мужчина 1950 года рождения, пенсионер, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение и госпитализирован в реанимационное отделение с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени, травматическим субарахноидальным кровоизлиянием, переломом ребер», - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».