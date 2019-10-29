РИАМО – 29 окт. Страховой дом ВСК совместно с банком «Возрождение» запустили программу медицинского страхования здоровья клиентов «Подорожник», программа позволяет получить плановое стационарное лечение и оплату хирургического лечения при серьезных заболеваниях в пяти наиболее востребованных медицинских областях, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Также предусмотрено очно-заочное подтверждение диагноза у квалифицированного врача. В перечень обращений включены заболевания из области общей хирургии, кардиологии, ортопедии и травматологии, гинекологии и урологии. В настоящее время программа действует на территории Московской области и Москвы.

«Возрождение» стал первым на рынке банком, запустившим подобный продукт. По сути, программа является аналогом ДМС – доступной по стоимости и удобной в оформлении. За счет возможности заочных консультаций врачей крупных медицинских центров программа особенно актуальна для жителей Московской области, и, в частности, в небольших и удаленных от Москвы населенных пунктах», — отметила зампред правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Оформить полис на себя и своих родственников могут клиенты в возрасте от 18 до 84 лет с любым уровнем дохода, включая пенсионеров. Страховая защита действует в течение года. Стоимость полиса составляет всего 10 тысяч рублей, максимальное возмещение по программе – 5 миллионов рублей.

«При создании страховых продуктов мы ориентируемся, прежде всего, на потребности наших клиентов и партнеров. Расширение продуктовой линейки компании пакетами страховых и нестраховых сервисов, создание дополнительной клиентской ценности является одной из приоритетных задач ВСК», - прокомментировал председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

Он добавил, что партнерство с банком «Возрождение» – один из важных проектов реализации этой стратегии.

Программа по медицинскому страхованию здоровья клиентов «Подорожник» – уже не первый совместный продукт банка «Возрождение» и ВСК. Так, помимо медицинского страхования здоровья, клиентам банка доступны страховая программа «Без Сомнений» по страхованию от несчастных случаев и страховая программа «Без Хлопот» – по страхованию имущества для клиентов банка.

Получить консультацию по программе «Подорожник» и приобрести полис можно в любом отделении банка. Узнать более подробную информацию о новой программе также можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Страхование» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).