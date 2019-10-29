РИАМО - 29 окт. В Подмосковье уровни заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по субъекту не превышают пороговых значений, вакцинацию от гриппа прошли свыше четверти населения региона, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В Московской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным оперативного мониторинга на 25 октября, привито более 1,854 миллиона человек (25,6% от населения), в том числе детей — 626361. За счет средств работодателей привито более 57 тысяч человек (3,1% от числа привитых)», — говорится в сообщении.

Сделать прививку против гриппа можно в медицинских организациях по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования, руководители предприятий и организаций могут привить своих сотрудников по договору с медицинскими организациями, имеющими лицензию на вакцинопрофилактику.

В регионе также работают выездные мобильные бригады (пункты) вакцинации - в торговых центрах, на железнодорожных станциях – в следующих округах: Домодедово, Долгопрудный, Дмитровский, Егорьевск, Ивантеевка, Истра, Клин, Красногорск, Королев, Ленинский, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Можайский, Мытищи, Наро-Фоминский, Ногинск, Одинцовский, Павловский Посад, Подольск, Пушкинский, Раменский, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Шатура, Шаховская, Щелково.

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