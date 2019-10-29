РИАМО - 29 окт. Управление Роспотребнадзора по Московской области с 31 октября по 14 ноября организует консультирование по телефону в период проведения Всероссийской недели сбережений, сообщается на сайте управления.

В рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» с 31 октября 2019 года во всех регионах страны стартует VI Всероссийская неделя сбережений. Это ежегодная серия мероприятий, целью которых является содействие формированию у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам.

«Цель недели: привлечение внимания граждан к вопросам разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, повышение интереса широких слоев населения к вопросам финансовой грамотности, проведение информационно-просветительской кампании, направленной на разъяснение вопросов личной финансовой безопасности в условиях цифровизации», — говорится в сообщении.

С 31 октября по 14 ноября в целях правовой защиты потребителей финансовых услуг в период проведения Недели финансовой грамотности управление Роспотребнадзора по Московской области организует консультирование по телефону 8-800-222-13-60, 8(498)684-48-03. Консультации также дадут специалисты территориальных отделов с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.