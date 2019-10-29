РИАМО - 29 окт. Подмосковных учителей продолжают обучать сингапурским технологиям, более 700 специалистов до ноября пройдут специальные тренинги, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В период с 28 октября по 1 ноября тренинги по сингапурским технологиям пройдут в 19 школах Московской области и охватят более 700 педагогов», – сказала Забралова.

Она добавила, что учителя-тренеры обучат коллег из Балашихи, Серебряных Прудов, Серпухова, Ивантеевки, Лобни, Пушкина, Раменского, Химок, Дубны, Коломны, Лосино-Петровского, Можайска, Орехово-Зуева и Клина.

По словам первого зампреда, с начала года тренинги по сингапурским технологиям охватили уже свыше 2,6 тысячи специалистов из более 50 школ региона.

«Такие тренинги очень полезны, они проводятся для всего педагогического коллектива школы, участие могут принять все совершенно бесплатно. Обучение посвящено эффективным приемам развития в учениках навыков 4K: коммуникация, креативность, критическое мышление и командная работа. Развитие этих качеств очень важны для развития сферы образования региона», – отметила Забралова.

Программа разработана сингапурской компанией Educare International Consultancy, соглашение о сотрудничестве с которой было подписано в феврале 2018 года.