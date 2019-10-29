РИАМО – 29 окт. В Госдуме рассмотрят вопрос использования средств материнского капитала на приобретение машины отечественной марки стоимостью до 1 миллиона рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующий законопроект был внесен депутатами от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

«В документе говорится о необходимости закрепить на федеральном уровне соответствующую инициативу, тем самым обеспечить единообразие нормативного регулирования на территории РФ и повысить социальную защищенность семей с двумя и более детьми», - говорится в сообщении.

Если законопроект примут, то он должен будет вступить в силу с 1 января 2020 года. Как напомнил сам лидер партии «Справедливая Россия», он не в первый раз выступает с подобной инициативой.