РИАМО - 29 окт. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Подмосковья, задолжавшего более 453 миллионов рублей налогов, сообщается на сайте прокуратуры столицы.

Пятидесятилетнего жителя Подмосковья обвинили по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений в особо крупном размере».

«По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, зная о том, что строительные работы выполнялись компанией самостоятельно, с целью создания видимости наличия законных оснований для применения налоговых вычетов и расходов использовал реквизиты двух фиктивных подрядных организаций, которые фактически финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли», — говорится в сообщении.

Налоговые декларации с ложными сведениями о суммах налогов он предоставил в налоговый орган. В итоге он уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость за 2014-2015 годы на общую сумму более 453 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.