РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 окт. За три года существования Регионального сосудистого центра Домодедовской ЦГБ было прооперировано более 5 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал журналистам заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения ДЦГБ Леонид Гинзбург в рамках пресс-тура по сосудистому центру.

Экскурсию для журналистов по Региональному сосудистому центру Домодедовской ЦГБ в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом 29 октября провели врачи ДЦГБ и главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Московской области Мария Глезер.

«Проводятся эндоваскулярные операции по постановке стентов. Это когда в коронарную артерию ставится специальный металлический каркас с лекарственным покрытием для того, чтобы кровоток был улучшен и качество жизни также было улучшено. В Домодедове стали возможны такие операции. Они уже проводятся на протяжении трех лет. Прооперировано более 5 тысяч больных в условиях Домодедовского сосудистого центра. Надо отдать должное: по всем данным, по всем статистикам, отмечается значительное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», - рассказал журналистам заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения ДЦГБ Леонид Гинзбург.

Благодаря современному оборудованию, в сосудистом центре Домодедовской центральной городской больнице стали возможны операции непосредственно на сердце через микропроколы размером с иглу. При этом пациент находится в сознании.

Региональный сосудистый центр Домодедовской Центральной городской больницы обслуживает население Домодедова, а также Ступина, Каширы, Раменского, Видного, Серебряных Прудов и городского округа Озеры. За 9 месяцев 2019 года здесь проведено порядка 1,5 тысяч операций, в том числе стентирование коронарных сосудов, баллонная ангиопластика, тромбоаспирации, установки кардиостимуляторов и другие. На сегодняшний день отделение рентгенхиругических методов диагностики и лечения городского округа Домодедово занимает стойкие лидирующие позиции по оказанию высокотехнологической медицинской помощи в Московской области.