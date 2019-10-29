РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. В молодежном центре «Вектор» Подольска по понедельникам и средам будут проводить тренинги по актерскому мастерству для детей, сообщается в группе «МБУ «Молодежный Центр «ВЕКТОР» в соцсети «ВКонтакте».

«В молодежном центре «Вектор» 28 октября прошел тренинг по актерскому мастерству «Привет от Станиславского». Целью данного тренинга было научить ребят раскрепощаться, изображать заданное действие, расслабляться и не стесняться. Работа только начата. Такие тренинги приобретут постоянный характер и будут проходить по понедельникам и средам», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что тренинги по актерскому мастерству для детей будут проходить с 18:00 до 19:00. На занятия ждут всех желающих.