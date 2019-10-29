РИАМО - 29 окт. Священный синод РПЦ утвердил епископа Воскресенского Дионисия на пост управляющего делами Московской патриархии в связи с отставкой митрополита Тверского и Кашинского Саввы, сообщается на сайте Русской православной церкви.

Участники заседания Священного синода, состоявшегося во вторник в Даниловом монастыре в Москве, рассмотрели прошение митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской патриархии. Синод постановил удовлетворить прошение митрополита Саввы, выразив ему благодарность за понесенные труды.

«Управляющим делами Московской патриархии, постоянным членом Священного синода назначен епископ Воскресенский Дионисий, первый заместитель управляющего делами Московской патриархии», – говорится в сообщении.

Митрополит Савва занимал должность управделами Московской патриархии с 26 февраля 2019 года.