РИАМО - 29 окт. Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 13 января старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«По Калви оставили без изменения домашний арест, а по Дельпалю изменили адрес домашнего ареста. Оба останутся под домашним арестом до 13 января 2020 года», - сказал собеседник агентства.

Калви является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». В рамках расследования задержаны сам Калви и еще пять человек, которые арестованы Басманным судом. Калви обвинения в свой адрес не признал.

Baring Vostok – один из старейших и крупнейших игроков рынка прямых инвестиций в России и странах бывшего СССР. Суммарный привлеченный капитал фондов компании составляет свыше 3,7 миллиарда долларов.