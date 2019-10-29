РИАМО – 29 окт. Среди всех потребительских кредитов в Москве на сайте Ru.myfin можно подобрать предложения для людей с зарплатой 25 тысяч рублей.

Небольшая зарплата усложняет получение кредита, но не делает процедуру нереальной. Но для получения одобрения, возможно, придется предоставить дополнительные гарантии выплат. Что можно сделать?

1. Предоставить подтверждение дохода. Это может быть справка о доходах по форме банка либо 2-НДФЛ.

2. Оформить поручительство. Дополнительной гарантией выплат может стать один или два поручителя кредита, у которых зарплаты выше 25 тысяч рублей.

3. Предложить залог. Если кредит будет подкреплен залогом, банк не будет обращать внимание на уровень зарплаты. Ведь в случае неоплаты долга залоговое имущество будет продано в счет банковских потерь.

4. Подобрать оптимальный срок выплат. Для кредитных организаций важно, чтобы выплаты по кредиту не превышали 20-30% от ежемесячного дохода клиента.

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