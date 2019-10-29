РИАМО - 29 окт. В столичном районе Кузьминки начали строительство двух жилых домов по программе реновации, завершить работы планируют в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Кузьминки на Жигулевской улице, владение 3, началось строительство двух жилых домов для переселения по программе реновации. В настоящее время на объекте идут подготовительные работы: уже выполнено ограждение стройплощадки, началось устройство бытового городка и временных дорог», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилые дома возводят по индивидуальному проекту. Корпус 1 – односекционный и корпус 2 – двухсекционный. Фасады зданий облицуют панелями с отделкой пиленым фасадным кирпичом.

Первые этажи будут нежилыми – здесь могут быть открыты магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей и другие помещения. Также здесь сможет расположиться центр информирования населения.

Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

«Всего в Юго-Восточном округе в программу реновации вошли 818 жилых домов, в стадии строительства находится 21 жилой дом на 3368 квартир. Кроме этого, два дома жилой площадью 11,16 тысячи квадратных метров мы ввели в эксплуатацию ранее», – отметил Бочкарев.

Он добавил, что в районе Кузьминки новые квартиры получат жители 287 сносимых домов общей жилой площадью 1,1 миллиона квадратных метров, для начала переселения подобраны 16 стартовых площадок.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. В нее включено 5173 дома. Перед городскими властями стоит задача переселить из старого жилья около 1 миллиона человек.