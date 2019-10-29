РИАМО - 29 окт. Председателя совета директоров «Ногинского хлебокомбината» задержали в рамках уголовного дела о невыплате заработной платы и преднамеренном банкротстве предприятия, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше трех месяцев работникам ОАО «Ногинский хлебокомбинат» (часть 3 статьи 145.1 УК РФ) и преднамеренного банкротства (статья 196 УК РФ). По подозрению в совершении указанных преступлений задержан председатель совета директоров ОАО «Ногинский хлебокомбинат», – говорится в сообщении.

Следователи допросили свыше 60 работников предприятия, в том числе генерального директора и бухгалтера. Также они изъяли необходимую финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию с целью дальнейшего назначения экспертиз.

Расследование данного уголовного дела находится на контроле у руководства ГСУ СК России по Московской области.