РИАМО - 29 окт. Вторжение холодного арктического воздуха в Подмосковье и Москве не будет продолжительным, к праздникам придет потепление, 4 ноября будет до плюс 8 градусов, а в дальнейшем возможны температурные рекорды, сообщается на сайте «Метеовести».

«Потепление будет сопровождаться облачной дождливой погодой и порывистым южным, юго-западным ветром. В праздничный день в Московском регионе ожидается плюс 4-8 градусов, а 5 и 6 ноября в дневные часы столбики термометров смогут преодолеть и отметки плюс 10-12 градусов», — говорится в сообщении.

В эти дни возможны температурные рекорды.