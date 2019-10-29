РИАМО - 29 окт. В столице в ближайшие годы планируют построить как минимум 12 новых крупных корпусов больниц, в частности, будут созданы новые приемные отделения в шести городских больницах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В планах на ближайшие годы как минимум 12 больших строек: новая больница с роддомом в Коммунарке – крупнейший многопрофильный стационар для жителей новой Москвы и прилегающих к ней районов столицы; Перинатально-кардиологический корпус ГКБ №67 – уникальный центр помощи женщинам и новорожденным с патологиями сердца и сосудов», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что также планируют построить Неонатальный корпус в роддоме ГКБ №64 – центр для выхаживания самых сложных новорожденных детей; Лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А.С. Логинова – центр высокотехнологичной хирургии; Инфекционный корпус на территории Детской ГКБ святого Владимира – современная инфекционная больница для маленьких пациентов; Лечебно-диагностический комплекс Инфекционной клинической больницы №1 – современная инфекционная больница для взрослых.

«Новые приемные отделения в шести городских больницах – в них экстренные пациенты будут получать всю необходимую помощь в течение первых суток после госпитализации, и затем – в зависимости от состояния – их либо переведут в профильное отделение, либо выпишут домой», – добавил мэр.

По его словам, новые корпуса построят для НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ имени Буянова, ГКБ имени Жадкевича, ГКБ имени Боткина, ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ имени Вересаева.

Собянин отметил, что новые больницы в городе необходимо строить из-за того, что некоторые старые больницы находятся в зданиях, построенных сотню и более лет назад, некоторые из них являются памятниками архитектуры. Мэр уточнил, что такие здания либо невозможно реконструировать, либо это обойдется дороже, чем строительство новых.