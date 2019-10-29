РИАМО - 29 окт. Подмосковные школьники и студенты на один день стали сотрудниками аэропорта Домодедово в рамках образовательного симулятора, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«На базе московского аэропорта Домодедово прошел ежегодный образовательный симулятор DME Live Classic. В мероприятии приняли участие свыше 600 человек, среди них школьники и студенты Московской области», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

По словам первого зампреда областного правительства, подмосковные школы и колледжи активно участвуют в программе «Приток», которая знакомит студентов и школьников с работой в аэропорту Домодедово.

«Больше сотни лучших студентов программы разделились на команды-аэропорты. Участники были задействованы в процессах, имитирующих реальную деятельность воздушной гавани: от сотрудничества с партнерами до взаимодействия со средствами массовой информации. В роли авиакомпаний под чутким руководством организаторов мероприятия себя попробовали школьники и их родители. Одним из значимых блоков симулятора была отработка чрезвычайных ситуаций в аэропорту», – отметила Забралова.

Программа целевой подготовки студентов вузов и ссузов «Приток» развивается в аэропорту Домодедово с 2000 года. В рамках нее студенты получают повышенную стипендию, которая зависит от успеваемости. Ключевое преимущество программы – гарантированное трудоустройство в московский аэропорт Домодедово после окончания учебного заведения.