РИАМО - 29 окт. В Подмосковье, как и по всей России, 3-4 ноября пройдет «Ночь искусств», гостей приглашают на эксклюзивные выставки, необычные квесты, кинопоказы и экскурсии, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Учреждения культуры Московской области ежегодно присоединяются к акции «Ночь искусств». В ней примут участие как государственные, так и муниципальные учреждения культуры: театры, музеи, библиотеки, дома культуры, колледжи искусств. Посетителям и зрителям предложат то, что они не смогут увидеть днем в обычные дни: эксклюзивные выставки, необычные квесты, уникальные конкурсы, кинопоказы, экскурсии и современные перфомансы», — сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она добавила, что мероприятия ориентированы на все поколения зрителей.

Посетителей днем и вечером 3 ноября ждут 125 муниципальных учреждений культуры. Например, «Детская художественная школа» в Реутове подготовила программу «Тайны мировой архитектуры. Антонио Гауди».

В Историко-краеведческом музее Балашихи пройдет световое представление и выставка «Семнадцать черепов и зуб, или изменение человека во времени», а также фотоквест и экскурсия.

Для посетителей «Музеев наукограда Королев» подготовили музейную программу с чаепитием «Мадридские тайны. История одной картины» – в рамках выставки Г. Зайцева.

«Мособлкино» в Дмитрове, Раменском, Шаховской и Серпухове на базе учреждений культуры бесплатно покажет документальные фильмы из цикла «Русские в мировой культуре» о выдающихся русских деятелях культуры, проживающих за рубежом.

В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике пройдет семейная программа «Сказка старинного меча и кольчуги» и интерактивное путешествие по исторической экспозиции с загадками, конкурсами и театрализацией.

В Серпуховском историко-художественном музее программа «Ночи искусств» будет продолжаться до 22 часов. Для детей пройдут мастер-классы по рисованию и актерскому мастерству, взрослые смогут посетить тематические экскурсии «Константин Маковский. Реалист и мифотворец», «Золотой век русского искусства», «Серпухов – город-ключ Московской Руси», «Западноевропейское искусство».