РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 окт. В Подольске сотрудники полиции задержали уроженца Липецка по подозрению в краже из салона автомобиля имущества на сумму свыше 139 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 68-летнего местного жителя о том, что неизвестный проник в автомобиль и похитил личное имущество стоимостью более 139 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска был установлен и задержан 43-летний уроженец Липецка. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.