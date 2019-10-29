РИАМО - 29 окт. В ближайшие дни в столице будет холодно, ожидается снег, но к выходным придет потепление, пик которого придется на следующую неделю, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня в Москве еще тепло, температура выше положенного в это время года. В среду-четверг осадки перейдут в снег, и днем не выше 0 градусов», — говорится в сообщении.

С 1 ноября ожидается потепление, 3 ноября будет до плюс 4 градусов. Пик потепления придется на следующую неделю.