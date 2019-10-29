РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 окт. Немуниципальные управляющие компании Подольска по просьбе администрации округа могут включить в квитанции ЖКУ начисления за вывоз мусора и образовавшиеся за данную услугу долги собственников, сообщается на сайте УК «Любимый дом».

Оплата населением вывоза мусора через квитанции ООО «МособлЕИРЦ» за 2019 год составляет менее 50%. Региональному оператору, получившему право вывоза отходов на 15 лет с контрактом на сумму 21,4 миллиарда рублей, не хватает денег.

«В связи с низкой платежной дисциплиной собственников квартир и нежилых помещений администрация города требует включить начисления за мусор в квитанцию немуниципальных управляющих компаний, в том числе УК «Любимый дом» с ноября текущего года», – говорится в сообщении.

Кроме того, администрация Подольска отметила необходимость ликвидации долгов за вывоз ТКО жителями до весны 2020 года.

С наступлением отопительного периода данная ситуация может привести к росту квартплаты, недовольству собственников и еще большему росту долгов. Решение о включении платежей и долгов за мусор в квитанцию управляющей компанией «Любимый дом» еще не принято.