РИАМО - 29 окт. В новом корпусе Морозовской больницы было создано единственное в столице отделение детской экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии, где с 1 января 2018 года провели 159 операций на открытом сердце, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что первых пациентом новый головной корпус Морозовской больницы принял 15 октября 2017 года. За 2 года лечение прошли около 120 тысяч детей и подростков. Это составляет около 20% всех детских госпитализаций.

«Хирурги выполнили более 48 тысяч стандартных и уникальных операций. 90% вмешательств проводится малотравматичными методами. В результате дети проводят в больнице в среднем 3 дня, после чего их выписывают домой», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Дети в новом корпусе лежат в палатах на трех человек, и у каждой матери есть своя кровать.

Возможности нового корпуса позволили открыть несколько уникальных отделений. В частности, единственное в Москве отделение детской экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии. Там с 1 января 2018 года провели 159 операций на открытом сердце.

В новом корпусе также открыли единственный в РФ центр детского инсульта. Там получили помощь более 500 детей, из них треть была с острыми заболеваниями.

Кроме того, нейрохирурги в Морозовской больнице успешно провели 60 операций по лечению детской эпилепсии. В отделении трансплантации костного мозга выполнили 24 трансплантации гемоэтических стволовых клеток. В центре редких (орфанных) заболеваний специальную терапию получают 2 тысячи прикрепленных к нему ребят. В корпусе также проводят операции по реконструкции кишечника новорожденным детям с врожденной непроходимостью. Оперируют рак печени.

«В прошлом году была проведена первая в системе городского здравоохранения трансплантация почки ребенку с хронической почечной недостаточностью. В старых зданиях и на старом оборудовании все это сделать было либо невозможно, либо очень сложно. Именно поэтому мы будем строить новые больничные корпуса», — подчеркнул мэр.

Он также рассказал, как врачи Морозовской больницы спасли ребенка после ДТП. В аварии девочка получила разрыв аорты, множественные переломы, ушиб мозга и внутренних органов. Врачи приняли решение выполнить эндопротезирование грудной аорты с помощью стент-графта (внутрисосудистого протеза, формирующего нормальные стенки сосудов и закрывающего зону разрыва). Такой искусственный сосуд ребенку установили впервые в медицинской практике. Спустя три недели перед выпиской из больницы была выполнена контрольная КТ-ангиография, которая показала отличный результат.

Собянин также рассказал, как врачи больницы помогли 3-летнему ребенку из Подольска. У него были жалобы на одышку при физической нагрузке и частые бронхиты с закупоркой бронха на фоне отека слизистой. До этого врачи выявили у мальчика аномалию расположения аорты, сужение левого главного бронха и вздутие левого легкого. Специалисты рекомендовали удалить левое легкое.

«Врачи Морозовской больницы выполнили компьютерную 3D-модель области с патологией и предположили, что сужение левого главного бронха может быть вызвано редкой патологией: между аортой и легочной артерией имеется сосудистая аномалия, которая сдавливает один из бронхов», — добавил мэр.

Врачи составили план операции, в ходе которой была обнаружена артериальная связка толщиной 8 миллиметров между дугой аорты и легочной артерией, которая и оказывала давление на бронх. Было проведено рассечение связки и устранение компрессии.

По словам Собянина, теперь мальчик сможет дышать полной грудью.