РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 окт. Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» вместе с председателем общественного совета МУ МВД Сергеем Яковлевым в рамках акции «Нет ненависти и вражде» рассказали школьникам Реутова об экстремизме и терроризме, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Оперативно-профилактическое мероприятие состоялось в школе №1 Реутова для учеников 7-11 классов. Его цель – предупреждение и пресечение правонарушений и экстремистской деятельности несовершеннолетними, предотвращение распространения радикальных идей среди молодежи, формирование нравственных основ личности, а также повторение правил личной безопасности.

«Стражи правопорядка рассказали ребятам о том, что такое терроризм и экстремизм, как они проявляются в современном мире. Они напомнили, что действующее российское законодательство запрещает возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, а также пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду», – говорится в сообщении.

Особое внимание в ходе беседы уделили правовому информированию подростков, обсудили возраст наступления уголовной ответственности, запрет на пребывание на улице в вечернее время без сопровождения родителей и иных законных представителей. В завершение встречи детям продемонстрировали обучающий фильм «Конституция РФ о межэтнических отношениях», а затем вручили школьникам профилактические листовки.

Подростки поблагодарили стражей правопорядка за увлекательную встречу и получили ответы на интересующие вопросы.