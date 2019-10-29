РИАМО - 29 окт. В этом году для выявления нарушений в летних кафе на территории Москвы использовали квадрокоптер, это значительно экономит время инспекторов, сообщил журналистам во вторник начальник Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский.

«Раньше мы проводили исключительно полевые исследования, наши инспекторы пешком проходили все летние кафе, это порядка 10 тысяч выходов за сезон. В этом году мы стали использовать квадрокоптер, систему городского видеонаблюдения, что существенно позволяет снизить затраты времени для нашего инспекторского состава», – сказал Овчинский.

Он уточнил, что в этом году на 7,3% снизилось количество нарушений в летних кафе.

Сумма начисленных штрафов в 2019 году составила 35,6 миллиона рублей.