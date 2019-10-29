РИАМО - 29 окт. Все летние веранды в Москве необходимо демонтировать до 15 ноября, завершат работу они 1 ноября, в этом году в столице работает рекордное число летних кафе, сообщил журналистам во вторник начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

«Первого ноября - окончание работы летних кафе, 15 ноября - окончание демонтажа летних кафе», - сказал Овчинский.

Он уточнил, что в этом году в Москве работает рекордное количество летних кафе - более 3 тысяч, в прошлом году их насчитывалось более 2,8 тысячи.