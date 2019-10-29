РИАМО - 29 окт. Компания «Атлант» получила права на проблемный жилой комплекс «Рависсант», который расположен в поселении Первомайское в новой Москве, соответствующий договор зарегистрирован в Росреестре, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

ООО «Атлант» и предыдущий застройщик АО «Керамо» заключили договор передачи прав аренды на земельный участок с неотделимыми улучшениями еще 8 июля 2019 года, но регистрационные процедуры были приостановлены Росреестром в связи с наложенными на объекты незавершенного строительства арестами в рамках уголовного дела в отношении АО «Керамо».

«В настоящее время аресты судом сняты, что позволило осуществить регистрацию. Как следствие, ООО «Атлант» сможет возобновить строительство жилого комплекса», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Семнадцатого мая 2019 года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайство о передаче имущества и обязательств застройщика ООО «Атлант».

Строительство ЖК «Рависсант» начали в 2012 году и приостановили в 2015 году на стадии возведения надземной части и устройства кровли. В настоящий момент строительная готовность ЖК составляет порядка 70%.