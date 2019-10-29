РИАМО - 29 окт. Количество летних кафе в Москве ежегодно растет, в этом году впервые их число превысило 3 тысячи, сообщил журналистам во вторник начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

«Количество летних кафе превысило 3 тысячи единиц, это рекорд, никогда такого количества летних кафе в Москве не было», - сказал Овчинский.

В 2018 году в Москве работали более 2,8 тысячи летних кафе.

Кроме этого, в этом году снизилось число летних кафе, которые работали несмотря на то, что не были предусмотрены схемой размещения.

Овчинский также сообщил, что красивая летняя веранда повышает прибыль кафе на 20-40%. Монтаж летних кафе начался 15 марта, завершить демонтаж планируют до 1 ноября.