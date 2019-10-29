РИАМО - 29 окт. В городском округе Ступино четверых сотрудников полиции подозревают в получении взятки в крупном размере, они обещали гендиректору фирмы покровительство за денежное вознаграждение, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника ОМВД России по городскому округу Ступино, врио начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по городскому округу Ступино и двух оперуполномоченных этого же отдела.

«По предварительным данным следствия, сотрудники полиции получили взятку в размере 500 тысяч рублей от генерального директора строительной фирмы», — сказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

За полученные деньги полицейские пообещали не проверять финансово-хозяйственную деятельность организации и соблюдение миграционного законодательства, а также покровительствовать гендиректору в его деятельности на территории горокруга.

Злоумышленников задержали с поличным в момент получения денег. Их уже допросили, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.