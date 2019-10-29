РИАМО - 29 окт. Культурное пространство в ГЭС-2 на Болотной набережной планируют открыть в конце сентября 2020 года, там планируют разместить пространство для выставок и различных мастерских, а также фотолабораторию и библиотеку, сообщил во вторник журналистам председатель правления компании «Новатэк», президент фонда V–A–C Леонид Михельсон.

«В планах за год закончить эту маленькую стройку. Где-то в конце сентября провести открытие этого пространства. И я не сомневаюсь, что оно будет востребованным», - сказал Михельсон.

Он отметил, что в новом пространстве на Болотной набережной планируют разместить творческие мастерские, библиотеку, зал на 420 посадочных мест, выставочное пространство, площадь которого составит около 8 тысяч квадратных метров, а также студию звукозаписи и фотолабораторию.

«Само по себе здание очень сложное, одних лифтов будет порядка 30 – пассажирские и грузовые. Будет помещение (с площадью - ред.) около тысячи квадратных метров для хранения продукции. Будут реставрационные мастерские», - добавил Михельсон.

По его словам, вокруг ГЭС-2 появится березовая роща, там высадят около 600 деревьев.

ГЭС-2 – это выведенная из эксплуатации электростанция, построенная в 1907 году на Болотной набережной на острове Балчуг в центре Москвы. Саму историческую электростанцию сохранят – в ее залах разместится музей современного искусства фонда V-A-C. Его проект разработало известное международное бюро Renzo Piano Building Workshop. Генеральным проектировщиком выступает проектное бюро APEX.