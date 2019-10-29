РИАМО - 29 окт. Минимальный размер заработной платы в Подмосковье с 1 ноября 2019 года увеличится до 15 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Во вторник на заседании правительства Московской области одобрили проект соглашения о минимальной заработной плате в регионе.

«С 1 ноября 2019 года устанавливается минимальная заработная плата в размере 15 тысяч рублей, на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Московской области, составляющей за второй квартал 2019 года 14 547 рублей», – говорится в сообщении.

Соглашение о минимальной заработной плате в Подмосковье распространяется на всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории региона, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

На сегодняшний день Московская область занимает второе место среди субъектов РФ в ЦФО по размеру минимальной заработной платы.