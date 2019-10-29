РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 окт. Программа «Активное долголетие» набирает популярность у пожилых жителей Люберец, почти 700 пенсионеров записались на занятия в рамках программы, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Почти 700 жителей старшего возраста записались на занятия в учреждениях культуры, спорта и комплексного центра социального обслуживания «Люберецкий», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что самыми популярными видами досуга у пенсионеров стали компьютерная грамотность и скандинавская ходьба.

«Все желающие присоединиться к программе могут подать заявку на участие через портал «Активное долголетие» или мобильное приложение «Соцуслуги». Также подать заявку можно, обратившись в комплексный центр социального обслуживания», – отметил Ружицкий.

Программа «Активное долголетие» реализуется на территории Московской области с 1 октября 2019 года. Она действует в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Программа направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей.