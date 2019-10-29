РИАМО - 29 окт. «Аэроэкспресс» обновил навигационные носители в своем терминале в международном аэропорту Шереметьево, где вся информация теперь представлена на русском, английском и китайском языках, обеспечение комфортной среды для иностранных пассажиров является одним из наиболее важных факторов, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

Ранее навигационные носители включали только русский и английский языки.

«Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы в Китай авиакомпаний «Аэрофлот», Air China, China Eastern, China Southern и других. Кроме того, поток туристов из Китая в Россию стабильно высок и продолжает расти», - сказала генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

Она добавила, что обеспечение комфортной среды для иностранных пассажиров и языковая доступность являются одними из наиболее важных факторов.

Также в билетопечатающих автоматах «Аэроэкспресса» для пассажиров доступны семь языков: русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский и китайский.