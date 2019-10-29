РИАМО - 29 окт. В Москве летние веранды приносят в кафе дополнительную прибыль в 20-40%, сообщил журналистам во вторник начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

«Красивая летняя веранда повышает прибыль кафе на 20-40%», - сказал Овчинский.

Как уточняется в пояснительном материале, монтаж летних кафе начался 15 марта, завершить демонтаж планируют до 1 ноября.

В Москве для установки летней веранды необходимо только обратиться в префектуру с заявлением о предоставлении госуслуги по включению сезонного кафе в схему размещения.