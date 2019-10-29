РИАМО - 29 окт. На реализацию национального проекта «Экология» в Подмосковье в 2019 году направлено 17,9 миллиарда рублей, из которых 11,6 миллиарда рублей выделено из бюджета Московской области, остальные средства – из федерального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов и экономики региона.

«В 2019 году в рамках нацпроекта планируется завершение работ на полигонах ТКО «Кучино», «Дубна Левобережная». Рекультивируются полигоны «Царево», «Долгопрудный», «Анино», «Кулаковский». Разрабатывается проектно-сметная документация по рекультивации восьми полигонов. Это «Съяново», «Павловское», «Парфеново», «Вальцово», «Княжьи горы», «Каурцево», «Дубна Правобережная», «Часцы», – сообщила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Общая стоимость работ на этих полигонах в 2019 году составит 6,7 миллиарда рублей.

Ведется масштабная программа по модернизации объектов водоснабжения. В 2019-2021 годах планируется ввести в эксплуатацию 12 объектов, включая восемь водозаборных узлов и четыре водовода от Восточной системы водоснабжения. В 2019 году завершены работы по двум объектам в Ногинске. На пяти объектах в городском округе Власиха ведутся строительно-монтажные работы, ввод запланирован на декабрь этого года.

Введено в эксплуатацию два комплекса по переработке отходов в округах Зарайск, Рошаль. Также осуществлена поставка 88 единиц техники и оборудования – лесопатрульных машин, седельных тягачей, кусторезов, бензопил, лесопожарной техники. Заключен контракт на оказание услуг по расчистке рек Лоша, Банька и пруда в Селятино. Срок завершения работ – декабрь 2019 года.