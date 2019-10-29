РИАМО - 29 окт. В октябре представители малого и среднего бизнеса, более 30 предпринимателей Подмосковья, приняли участие в круглом столе «Мособлгаза», в рамках которого им презентовали полный цикл услуг газификации «под ключ», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В рамках мероприятия участникам презентовали полный цикл услуг газификации «под ключ», а именно: проектирование, строительство тепловых сетей и газопроводов; поставку газового оборудования на объекты заказчика», - говорится в сообщении.

Также были представлены изготовление, монтаж и пуско-наладка котельных любой сложности на котлах и горелках различных производителей; техническое обслуживание и ремонт газового оборудования котельных; автономная газификация предприятий.

Специалисты предприятия ответили на волнующие предпринимателей вопросы о стоимости и возможности подключения объектов капитального строительства к газу, газоснабжении строящихся объектов на территории региона, подготовке необходимой документации.

«Мособлгаз» ежемесячно проводит круглый стол для предпринимателей Подмосковья с целью ответа на любые вопросы по газификации.