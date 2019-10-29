РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 29 окт. В сосудистом центре Домодедовской центральной городской больницы проведено 1,6 тысячи операций с момента открытия, сообщил журналистам главный врач ДЦГБ Андрей Осипов.

«В ноябре 2017 года мы открыли сосудистый центр. За первый год мы провели 500 операций для пациентов с острым коронарным синдромом, то есть инфарктом миокарда. Сегодня мы уже провели более 1,6 операций», – сказал Осипов.

По его словам, это не только операции пациентов с коронарным синдромом, но и с инсультами, нарушениями кровообращения в нижних конечностях, а также операции при заболевании половых органов.

Он также добавил, что в центре проведено 50 операций по удалению тромбов из сосудов головного мозга.

Кроме того, Домодедовский сосудистый центр – единственный на юге Московской области, где устанавливаются кардиостимуляторы.