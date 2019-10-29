РИАМО - 29 окт. В 2019 году на нацпроект «Демография» в Московской области выделено почти 19 миллиардов рублей, среди целей проекта – увеличение рождаемости и доступность дошкольного образования, говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов и экономики Подмосковья.

Проект нацелен в том числе на то, чтобы 2024 году суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) увеличился до 1,73, и чтобы 100% детей в возрасте от полутора до трех лет имели доступ к дошкольному образованию.

«Помощь семьям с детьми, повышение качества жизни пожилых людей, пропаганда здорового образа жизни – это основные задачи, реализуемые в рамках национального проекта «Демография». Из федерального бюджета в этом году на национальный проект «Демография» мы получили 2,2 миллиарда рублей. Из бюджета Московской области на реализацию этого нацпроекта направлено 16,7 миллиарда рублей», – сказала министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

В рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году было закуплено 54 автомобиля для доставки проживающих в сельской местности пожилых граждан на обследования в медицинские учреждения.

Введено три детских сада на 790 мест (в Шатуре, Солнечногорске, Одинцове), в декабре планируется ввод двух дошкольных образовательных учреждений в Королеве на улице Карла Маркса и улице Циолковского.

Создан гериатрический центр на базе ГБУЗ МО «Московский областной госпиталь для ветеранов войн» на 90 коек, также функционируют два геронтологических отделения: в городском округе Солнечногорск – 25 коек, в Талдомском городском округе – 15 коек (помощь получили 2315 человек старше трудоспособного возраста).

Закуплено спортивное оборудование для 17 спортивных школ в 11 муниципальных образованиях.

Также в регионе почти 1,5 тысячи человек предпенсионного возраста начали профессиональное обучение.