РИАМО - 29 окт. Ежедневные осмотры детских игровых площадок в Московской области в мобильном приложении начались с 14 октября, проверки проводятся для того, чтобы привести площадки в соответствие со стандартом безопасности, проверки в приложении уже ведутся в 29 округах, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«Активно включились в работу с помощью приложения в Молодежном, а также в городских округах Электросталь, Черноголовка, Луховицы, Серебряные Пруды, Протвино, Одинцовский, Можайский, Лобня, Лосино-Петровский, Ступино, Ивантеевка, Воскресенск, Клин, Домодедово», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что проверки уже идут в Солнечногорске, Королеве, Краснознаменске, Раменском округе, Истре, Коломенском округе, Наро-Фоминском округе, Зарайске, Пушкинском округе, Озерах, Подольске, Сергиево-Посадском округе, Красногорске и Дмитровском округе.

В настоящее время в Московской области зарегистрировано более 14 тысяч детских площадок. Электронный проверочный лист ежедневного осмотра включает три категории вопросов: соблюдение базовых требований, то есть наличие информационного щита, надлежащее содержание ограждения, далее - содержание территории площадки (мусор и грязь) и состояние оборудования конкретных игровых элементов.

Сотрудник эксплуатирующей организации, отвечая на 15 вопросов, определяет соответствие детской площадки требованиям безопасности и стандарту содержания. Каждый ответ будет подтверждаться фотографией с территории самой площадки.

Ежедневный оперативный мониторинг состояния детских игровых площадок в мобильном приложении повысит безопасность игровых площадок, так как появится возможность быстрого устранения выявленных недочетов. Кроме того, повысится ответственность организаций за содержание площадок.