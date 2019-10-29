РИАМО - 29 окт. Старт финансирования строительства жилого комплекса «Ваниль» на Каширском шоссе в Москве запланирован на конец ноября, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Окончательно решить вопрос с пайщиками ЖК «Ваниль» – произвести расчеты или заключить соответствующие договоры - ООО «Оптимум-Инвест» намерена в конце ноября – начале декабря 2019 года», – говорится в сообщении.

ЖК находится на юге города по адресу: Каширское шоссе, владение 74. 13 сентября 2019 года было оформлено разрешение на строительство этого проблемного объекта.

ООО «Оптимум-Инвест», которое входит в ГК «ТЭН», взяло на себя обязательства по достройке ЖК. На днях состоялся кредитный комитет, где было принято окончательное решение по финансированию Сбербанком строительства объекта с использованием счетов эскроу.

В конце ноября – начале декабря планируется рассчитаться с гражданами, которые продают свои паи и возвращают деньги за приобретенные ранее квадратные метры. В это же время компания планирует подписать договоры и передать квартиры пайщикам, готовым получить квартиры в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах. В середине декабря планируется заключить договоры долевого участия с теми, кто намерен дождаться окончания строительства дома на Каширском шоссе.

Председатель ЖСК «Ваниль», не имея соглашений с ООО «Оптимум-Инвест», с апреля 2011 года по сентябрь 2012 года, используя подложный договор о совместном участии в реализации проекта строительства жилого дома, заключал с гражданами договоры паенакопления. В этой связи было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

В итоге ГК «ТЭН» предложила пайщикам три варианта решения вопроса. Первый – выкуп паев по их себестоимости. Второй — предоставление пайщикам квартир в ЖК «Новое Медведково». Третий – квартиры в построенном доме на Каширском шоссе с учетом оплаченных ранее паев. 23 человека выбрали первый вариант, также 23 – второй, еще 10 остановились на третьем варианте. 17 человек пока не приняли решения.

«Тот факт, что некоторые из граждан до сих пор не определились с выбором, никак не повлияет на работу по завершению реализации проекта», — подчеркнула заместитель председателя комитета Екатерина Храмова.