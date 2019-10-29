РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 29 окт. В семи торговых центрах подмосковных Котельников во вторник прошли антитеррористические тренировки, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«По плану работы Антитеррористической комиссии Московской области на 2019 год семь торговых центров Котельников провели антитеррористические тренировки. Данные мероприятия направлены на отработку действий руководства и персонала торговых объектов при установлении уровней террористической опасности», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что антитеррористические тренировки провели в ТЦ «МЕГА Белая Дача», «Реал», «Максидом», Selgros Cash&Carry, «Глобус», «Аутлет Белая Дача» и «Котельники».

Каждый из семи торговых центров предоставил в администрацию Котельников отчеты и фотоматериалы о проведенных тренировках.