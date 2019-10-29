РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 окт. Активисты партии «Единая Россия» выявили факт незаконной парковки на улице Кирова подмосковных Люберец, о нарушении сообщат в Госадмтехнадзор Московской области, говорится в сообщении Люберецкого отделения партии.

28 октября активисты в рамках реализации проекта «Безопасные дороги» проверили правильность парковки машин во дворах Люберец. Мониторинг прошел на улицах Кирова и Красноармейская. Нарушение было выявлено по адресу: улица Кирова, дом №22Б.

«Скорее всего, здесь несознательные автовладельцы привыкли парковаться. На этом участке даже трава перестала расти. Факт нарушения зафиксирован и будет направлен в Госадмтехнадзор», – сказал координатор партийного проекта в муниципалитете Владимир Беловодский.

Многие законопослушные водители или прохожие зачастую не знают, куда обращаться в случае таких нарушений. Поэтому в рамках партийного проекта необходимо вести разъяснительную работу в этом направлении.

«Важно привлекать нерадивых водителей к ответственности, иначе безнаказанность повлечет за собой еще больше нарушений», – подчеркнул Беловодский.

Также в этот день были проверены парковочные пространства и газоны возле домов №№12, 14, 18, 24, 53 по улице Кирова и домов №№9А, 13, 14, 16 по улице Красноармейская. Факты парковки на газонах по данным адресам не выявлены.